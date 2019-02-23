"Монстр" с человеческими зубами шокировал пользователей Сети

Необычное существо с зубами, похожими на человеческие, обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти.

По её словам, "монстр" застрял в насосе, который качает воду из реки для полива рисовой плантации, передает news.ru.

"Мы не знаем, что это такое. И это не первое найденное нами такое существо. Будьте осторожны!" — написала Кандотти на своей странице в социальной сети Facebook.

Она попросила местных жителей быть осторожными, так как «монстр» вселил в неё настоящий ужас.

При этом эксперты, опрошенные Daily Mail, сошлись во мнении, что загадочное существо — это американская грязевая рыба или лепидосирен. Эти животные обычно водятся в болотах и могут дышать и в воде, и на суше.

Профессор местного института озероведения Пабло Скаработти пояснил, что эти рыбы строят маленькие пещеры в грязи и создают своего рода кокон, в котором могут оставаться в течение двух или трех лет. Он подчеркнул, что это животное является уникальным видом для Южной Америки.