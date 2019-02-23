У берегов Индонезии произошо мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 11.43 по времени UTC (13.43 по Молдове). Эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к югу от города Тобело (провинция Северное Малуку). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров, передает РИА Новости.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.