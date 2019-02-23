Прокуроры Германии выступили с новыми разоблачениями "Российского Ландромата", схемы отмывания денег, запущенной в Молдове Вячеславом Платоном. Федерального бюро криминалистики и Прокуратура Мюнхена секвестировали четыре здания и 50 миллионов евро, отмытых через молдавские банки. Немецкие следственные органы объявили - без разъяснения деталей - что по делу проходят три человека.
Также арестован счет в миллион 200 тысяч евро в одном из латвийских банков. Эти средства были получены от продажи другой собственности. Под секвестр поместили и счета в разных банках Германии на сумму почти шесть миллионов 700 тысяч евро. Принадлежали они двум немецким компаниям по недвижимости.
"Российский ландромат" - одна из крупнейших операций по отмыванию денег в истории Европы. С 2010 по 14 годы из России вывели по меньшей мере 20 миллиардов долларов. В операции участвовали офицеры российских секретных служб, оффшорные компании, банки в России, Молдове и Латвии, а также молдавские судьи и лидеры преступного мира. За "Ландроматом" якобы стоят влиятельные российские олигархи и банкиры.
Схема вывода денег состояла в конфискации через судебные решения сотен миллионов долларов со счетов российских фирм. Деньги переводили в банки Молдовы и Латвии, а затем в ряд европейских стран новым владельцам.
В Молдове "Ландромат" запустил рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон. Он причастен и к молдавскому миллиаодомату, через который миллионы долларов вывели из банков в нашей стране.
В 2017 году Платона приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md