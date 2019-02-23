Павел Филип в интервью изданию Euractiv: Европейская интеграция была и остается залогом развития Молдовы

Европейская интеграция была и остается залогом развития Молдовы. О важности сохранения европейского вектора и после выборов заявил глава кабмина Павел Филип в интервью изданию Euractiv.

Как отметил премьер, реформы, запущенные при поддержке Евросоюза, а также МВФ, Всемирного банка и Совета Европы, дали толчок экономике и росту уровня жизни в стране.

Рост ВВП в последние три года превышал 4,5%. Две трети экспорта уходит в страны ЕС. Как следствие, доходы бюджета с 2016 года увеличились на 780 миллионов евро. Также этому способствовали реформы в системе сбора налогов и банковском секторе, - подчеркнул Павел Филип.

Глава кабмина упомянул и меры борьбы с коррупцией, реформу прокуратуры и судебной системы и начало международного расследования банковской аферы. Отметил он и ведущую роль ОБСЕ в урегулировании приднестровского конфликта.

Говоря о выборах, премьер подчеркнул, что противники европейского курса в Молдове пользуются поддержкой Кремля, прибегая к агрессивной пропаганде и дезинформации. Сторонников евроинтеграции он призвал объединить усилия и создать коалицию в новом парламенте.

"Ставки очень высоки, и мы готовы забыть о прежних разногласиях с другими проевропейскими партиями, чтобы не дать оппонентам разрушить отношения Молдовы с Евросоюзом, - заключил премьер-министр.





