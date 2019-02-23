В Китае запретили спрашивать женщин о семье при приеме на работу

В Китае законодательно запретили при приеме на работу спрашивать женщин о семье и детях, сообщает агентство «Синьхуа».

Теперь работодателям запрещено учитывать пол соискателя и семейное положение. Кроме того, из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии уберут тест на беременность, передает mir24.

Нарушителям грозит штраф от 10 тысяч юаней до 50 тысяч юаней. В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.