В Колумбии снесли дом знаменитого наркобарона Пабло Эскобара. Здание было уничтожено с помощью контролируемого взрыва, пишет AFP.
Дом наркобарона располагался в элитном районе Эль-Побладо на востоке города Медельин. Эскобар жил в нем со своей семьей там до 1988 года. Позднее в нем открыли музей, в котором хранились личные вещи фото преступника. В сентябре 2018 года музей закрыли как "посвящённый пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу", сообщает mir24.
На месте снесенного здания власти города планируют установить мемориал в память о жертвах наркомафии.
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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РАК
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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vox.publika.md