Власти Колумбии снесли дом наркобарона Пабло Эскобара

В Колумбии снесли дом знаменитого наркобарона Пабло Эскобара. Здание было уничтожено с помощью контролируемого взрыва, пишет AFP.

Дом наркобарона располагался в элитном районе Эль-Побладо на востоке города Медельин. Эскобар жил в нем со своей семьей там до 1988 года. Позднее в нем открыли музей, в котором хранились личные вещи фото преступника. В сентябре 2018 года музей закрыли как "посвящённый пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу", сообщает mir24.

На месте снесенного здания власти города планируют установить мемориал в память о жертвах наркомафии.