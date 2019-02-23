Немецкие ученые раскрыли секрет появления "ведьминых кругов"

Специалисты из Геттингенского университета (Германия), озадаченные образованием ведьминых кругов в пустыне Намибии и засушливых регионах Австралии, установили причину появления пятен голой земли. Их результаты представлены в материале, опубликованном в Journal of Arid Environment.

Ученые недалеко от австралийского города Ньюйман, находящегося на западной части государства, детально рассмотрели образования, сделав более 150 углублений на протяжении 12 километров. Выяснилось, что глина в каждом из кругов находилась на одинаковом уровне. Вместе с тем, исследователям удалось опровергнуть распространенный тезис о том, что деятельность термитов привела к нынешнему состоянию почвы. Фотографии, сделанные при помощи беспилотников, показали, что внешний вид земли, обработанной насекомыми, выглядит иначе, передает mir24.

Также специалисты, изучив снимки Google Earth, пришли к выводу, что похожие структуры имели ширину более 20 метров, что значительно превышает размер ведьминых кругов, которые обладают диаметром 12 метров. Некоторые пятна имели продолговатую форму и располагались даже возле трасс.