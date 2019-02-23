Давным-давно в 1642 году умер кардинал Римско-католической церкви, аристократ и государственный деятель Франции Ришелье. Именно он стал одним из знаменитых состоятельных людей, который все свое состояние завещал 14 котам. С тех пор периодически в мире мурлыки то и дело становятся наследниками несметных богатств.
Любящие хозяева оставляют своим питомцам не только деньги, но и недвижимость, драгоценности. А во время своего здравия окружают мурлык комфортом и негой: заботятся о том, чтобы у хвостатого члена семьи был свой повар и горничная, передает mir24.
Топ-10 котов, которым в жизни очень повезло
Малышка Шупетт
Фото: Instagram
Питомица всемирно известного дизайнера Карла Лагерфельда может стать обладательницей части огромного состояния. Ранее ныне покойный дизайнер говорил, что оставит хотя бы часть своих денег знаменитой бирманке, у которой уже есть свой «капитал» в три миллиона долларов. Сейчас этот вопрос активно решается. Все наследство знаменитого модельера оценивается в 196 миллионов долларов. Еще при жизни своего хозяина у Шупетт был личный счет и три миллиона евро заработков в год. Пушистая красавица даже однажды снялась для японского бренда косметики, за что, естественно, получила крупную сумму денег. У «хвостатой дамы» есть свой аккаунт в соцсети.
Кот Блэки
Фото: Instagram
Черный красавец вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый кот на Земле. Его хозяином был антиквар-миллионер Бен Реа. По характеру он слыл интровертом и вел отшельнический образ жизни. Его ближайшими друзьями всегда были только коты. Они постоянно находились в доме нелюдимого мужчины. Кот Блэки стал последним из 15 мурлыкающих компаньонов миллионера. Именно ему Бен и оставил девять миллионов фунтов. Еще 15 миллионов он завещал британским обществам по защите кошек, которые и являются опекунами его любимца.
Монти
Фото: Twitter
Еще один богач с необычной внешностью живет в Копенгагене. Кот по кличке Монти родился без носовой перегородки из-за врожденной хромосомной аномалии. Его хозяева сразу полюбили эту необычную мордочку и забрали кота из приюта для животных. У Монти есть не только любящая его семья, но и армия интернет-фанатов. Он очень даже неплохо зарабатывает на майках и сувенирах.
Грампи-кэт «Сердитая кошка»
Фото: Instagram
Мировая слава к «сердитой» кошке пришла семь лет назад. На самом деле ее зовут Соус Тардар. Ее постоянно недовольная мордочка помогла хозяину заработать не один миллион долларов. Есть даже информация, что речь идет о сумме в 100 миллионов. О мурлыке написаны две книги, ее именем даже назвали кофейный напиток (Grumppuccino). В 2013-м кошка получила международную премию «Мем года». Она снялась во многих рекламных роликах. Поговаривают, что ее годовой заработок превысил гонорары Мэтта Дэймона, Мэттью Макконахи, Николь Кидман и Кэмерон Диаз.
Сити
Фото: соцсети
Этот кот замечателен своей длиной. Сити очень любит потягиваться, и этим пользуются его хозяева. И он не только продает футболки и сумки со своим изображением. Сити – лицо компании против удаления когтей у кошек.
Томмазо
Фото: соцсети
Еще один черный кот, которому досталось огромное наследство. Его хозяйка пожилая Мария Ассунта из Италии подобрала красавчика на улице. Она была вдовой успешного магната по недвижимости в Риме и умерла в 2011 году. Все свое состояние, оценивающееся в 13 миллионов долларов, она оставила коту. За Томмазо теперь ухаживает бывшая медсестра Марии. Она поклялась покойной присматривать за питомцем еще до того, как стало известно, что он получит все наследство.
Нала
Фото: соцсети
Кошка Нала стала звездой Instagram благодаря своей хозяйке. Девушка взяла ее из приюта, когда той было всего пять месяцев. Сейчас у Налы есть свой аккаунт в соцсети с многочисленными фото и видео, на который подписаны более 3,5 миллиона человек. Сейчас Нале семь лет. Главный доход кошка и ее хозяйка получают с онлайн-магазина, в котором продается невероятное количество товаров для котов и котолюбителей.
Лил Баб
Фото: Instagram
Эта кошка-карлик родилась с многочисленными проблемами со здоровьем, но это не помешало ей стать богачкой и любимицей миллионов людей. Лил Баб не умеет бегать и прыгать, может только ходить. Из-за слишком короткой нижней челюсти у милашки всегда высунутый язык, а также отсутствуют почти все зубы. У нее есть целая армия поклонников в интернете, а также онлайн-магазин, в котором продается в основном одежда, игрушки и аксессуары. Фанаты мечтают увидеть ее среди персонажей комиксов или мультфильмов. Эта милая мордочка обеспечивает непрерывный финансовый поток в карман хозяев.
Венера Двуликая
Фото: Instagram
Эта кошка замечательна своим необычным окрасом. У создания одна половина морды рыжая, с голубым глазом, а вторая – черная, с зеленым. Ученые называют таких животных «химерами», когда в одном организме соединены два и более генетических признака. Вместе со своей хозяйкой Венера живет в Южной Каролине (США). Их встреча произошла случайно: женщина увидела фото бездомных котят, найденных на одной из ферм. Ей сразу запал в душу этот забавный котенок. Сейчас Венера не просто звезда YouTube, но и «лицо» собственного сайта.
Смузи
Фото: соцсети
На Instagram этой красавицы подписано более миллиона пользователей. Каждая новая фотокарточка или видео вызывают бурю лайков и комментариев, воспевающих ее красоту. Судя по обилию поклонников, хозяева милахи также неплохо зарабатывают.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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