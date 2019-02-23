На избирательных участках поставили кабинки и урны, члены участковых комиссий получили и пересчитали бюллетени

На избирательных участках все готово для завтрашних выборов. Члены участковых комиссий поставили кабинки и урны, получили и пересчитали бюллетени.

"Бюллетени четырех видов. В общей сложности около десяти тысяч", - говорит председатель избирательного участка Наталья Кодряну.

Впервые на участках установили видеокамеры. Записи понадобятся в случае инцидентов. Тайну голосования они не нарушают.

"Мы действовали строго по инструкции. Камеры установлены рядом с кабинами. Видна будет только рука избирателя, когда он опустит бюллетень в урну", - сказала председатель избирательного участка Наталья Кодряну.

По все стране завтра откроется 2018 участков, за границей - 123. Ждут на них больше двух миллионов 800-сот тысяч избирателей.







