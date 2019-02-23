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Фермеры из села Костешты выразили поддержку кандидату в депутаты от ДПМ Иону Суле
// фото: publika.md
17:49, 23 Feb 2019
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Заезд на тракторах по селам Яловенского района устроили фермеры из села Костешты. Он объединил более двухсот аграриев, которые решили так выразить поддержку кандидату в депутаты от ДПМ по 37-у округу Иону Суле.

"Мы поддерживаем его, потому что он всегда поддерживал нас. Он всегда вникал в наши проблемы и старался внести вклад в развитие сельского хозяйства".

"У него есть вся необходимые качества, и мы твердо убеждены, что только с ним нас ждёт успех".

Тракторная колонна прошла через села Бардар, Пожарены и остановилась перед Домом упаковки винограда в Костештах. Его открыли в 2015 году при поддержке Иона Сулы, бывшего тогда министром сельского хозяйства. Здесь хранят виноград семь предприятий-экспортеров в Россию, Румынию, Польшу и Ирак.

"Господин Сула одним из первых предложил идею такого хранилища в Костештах. Думаю, он станет связующим звеном между сельхозпроизводителями и парламентом", - говорит фермер Юрие Бивол.

60 работников Дома упаковки винограда довольны возможностью жить и зарабатывать в родной стране. 

"Важно быть рядом с детьми, когда они растут. Может, молодежь тоже останется в стране".

Фермеры приветствовали усилия кандидата по предоставлению аграриям грантов и субсидий.

"Вся эта техника приобретена га средства госпомощи. Считаю, что ваша работа принесла пользу всем этим людям", - сказал председатель Яловенского района Лилиан Караману.

"Я зафиксировал все ваши предложения и пожелания. Уверен, что они войдут в повестку работы депутата, который будет представлять ваши интересы в будущем парламенте", - сообщил кандидат в депутаты по 37-у округу Ион Сула.

 




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