Назван простой способ снизить риск депрессии

Врач массачусетской больницы общего профиля (США) рассказал о простом способе снизить риск возникновения депрессии или даже вылечить ее. По словам доктора, в этом помогут всего 15 минут бега трусцой в день, пишет Daily Mail.

Всего врачи проследили за здоровьем 611 тыс. взрослых американцев. Оказалось, что люди, которые занимались спортом, намного реже страдали от различных психических расстройств. По словам доктора Дэвида Агуса, прежде чем прописывать своим пациентам таблетки, он просит их выйти на улицу и "сделать что-нибудь", пишет Известия.

4 февраля стало известно, что слишкoм долгoе наxождение в социальных сетях мoжет привeсти к формированию неправильной самооценки, фрустрации и депрессии. Было отмечено, что люди начинают сравнивать себя со сверхуспешными образами других пользователей, в результате чего это "усиливает их страхи".

В качестве профилактики депрессии специалисты рекомендуют употреблять в пищу грецкие орехи. Выяснилось, что у людей, употреблявших от 24 г орехов в день, депрессия встречалась на 26% реже, чем у тех, кто орехи не ел или ел в минимальном количестве.