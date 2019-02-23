Гепрокуратура: письмо об убийстве Платона написано под диктовку самого рейдера

Новая ложь, продвигаемая PRO TV, TV8, Jurnal TV и ZdG. Генеральная прокуратура выступила с уточнениями по поводу лжи Платона. Сокамерник приговоренного олигарха Вячеслава Платона опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что кто-то предложил ему убить Платона в обмен на свободу.

Генеральная прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что ведомство расследовало этот случай, а сокамерник Платона в ходе допроса заявил, что рейдер номер один заставил его написать обращение в Генеральную прокуратуру Молдовы.

- Сразу после публикации в СМИ соответствующих «писем» Генеральная прокуратура начала расследование обстоятельств дела в рамках уголовного процесса. Выяснилось, что вплоть до сегодняшнего дня никакого подобного заявления в адрес Генпрокуратуры не поступало. Оно даже не было отправлено почтой пенитенциарного учреждения, в котором содержатся оба заключенных. Такая фальшивая информация появилась во многих СМИ, которые не проверили информацию перед публикацией. В ходе допроса сокамерник подтвердил то, что соответствующее обращение было составлено еще в декабре 2018 года, однако его содержание не соответствует действительности. Оно было составлено по настоянию и под диктовку его сокамерника Вячеслава Платона, - говорится в сообщении для прессы Генпрокуратуры.

Напомним, Вячеслав Платон был обвинен в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Через нелегальные схемы он получил около миллиарда леев от финансового учреждения в результате предоставления кредитов фирме, возглавляемой подставными лицами. Вячеславу Платону предстоит провести еще 12 лет в тюрьме по другому делу о мошенничестве в особо крупных размерах и активной коррупции.