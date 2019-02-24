Грузины Молдовы выбирают ДПМ

Демократическая партия Молдовы доказала, что заботится обо всех гражданах страны, независимо от их национальности. А ожидания людей от власти полностью совпадают с программой формирования. Поэтому Общественная ассоциация Диаспора грузин РМ "Samşoblo" поддержит ДПМ на парламентских выборах.

"Мы, как и все люди, хотим хорошие дороги. Как и вся молодёжь, мы хотим оставаться здесь. Мы хотим, чтобы наши дети росли здесь, чтобы наши родители имели достойную пенсию. Так же, как и все молдаване, мы хотим, чтобы нам повышали зарплаты, чтобы наши дети ходили в школы, подростки ходили в институты, чтобы была перспектива развития. Нам хочется видеть нашу страну в порядке, в стабильности. ДПМ пока единственная партия, которая может нам это гарантировать", - открыто заявил председатель ассоциации Александр Какуля.

Напомним, что в своей предвыборной программе ДПМ наметила курс Про-Молдова. Партия намерена объединить всех граждан страны вокруг идеи развития процветающей республики. ДПМ открыто отказалась от геополитики, подчеркнув, что сосредоточена исключительно на нуждах жителей Молдовы. Формирование нацелено на создание достойных условий жизни для граждан, при которых им бы не пришлось уезжать на заработки заграницу.