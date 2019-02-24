Под Парижем кремировали тело легендарного Карла Лагерфельда

В городе Нантер под парижем состоялась церемония, на которой кремировали тело умершего 19 февраля немецкого кутюрье Карла Лагерфельда.

Как сообщает УНИАН, церемонию посетили родственники и несколько друзей модельера. В частности, там присутствовали Вирджиния Виар, которая сменила кутюрье на посту креативного директора дома моды Chanel, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а также принцесса Монако Каролина.

Лагерфельд ранее заявлял, что не хочет большх похорон. Вероятно, его прах развеют вместе с прахом его матери и его давнего сожителя Жака де Башера, который умер от СПИДа в 1989 году.

"Я попросил, чтобы меня кремировали и мой прах развеяли с прахом моей матери и Шупет (его кошки – ред.), если она умрет раньше меня!", - рассказывал кутюрье в одном из последних интервью.

Карл Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет. Модельер, который в конце своих показов всегда выходил на поклон, впервые не сделал этого месяц назад. 22 января кутюрье пропустил два показа Chanel в Париже. Позже представители бренда заявили, что он чувствовал себя усталым. Впоследствии стало известно, что причиной смерти Лагерфельда был рак поджелудочной железы.