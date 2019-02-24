Выборы в парламент Молдовы 2019: явка избирателей. Онлайн

Сегодня в Молдове день выборов. Жители страны определяют, какими будут ближайшие четыре года. Парламентские выборы и консультативный референдум проходят в один день. Избиратели получают четыре бюллетеня: два для голосования на выборах и два - для плебисцита.

10:00 К 10:00 проголосовали почти 23 тыс. человек или 8,27% избирателей, вписанных в списки для голосования.



9:00 К этому времени правом голоса воспользовались больше 10 тысяч человек. Явка составляет 3,82%. Активнее всего голосуют мужчины - 51,39%, женщины - 48,61%.

Парламент 21-го созыва будет первым, избранным по смешанной системе. Решение о переходе на смешанную избирательную систему парламент принял в 2017 году.

Это не первое подобное изменение со дня существования Республики Молдова. Весной 1990 года были организованны первые парламентские выборы по мажоритарной системе, то есть в округах.

Тогда в Верховный совет МССР - будущий парламент РМ - предстояло избрать 380 депутатов. Но по итогам голосования в него прошел только 371 кандидат. В девяти округах результаты выборов признали недействительными. Депутаты первого созыва приняли решение перейти от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе, то есть по партийным спискам. Тогда же число парламентариев сократили с 380-ти до 104.

Следующие выборы в феврале 1994 года проводилась по общенациональному округу. Новый парламент принял решение сократить число депутатов со 104 до 101. При этом был учтен опыт Эстонии, численность населения которой на том момент была равна численности населению Молдовы.





