Филип: даже оппозиция видит зарплаты, молодежь с жильем, дороги - все это нужно продолжить, поэтому я проголосовал за команду ДПМ

Премьер-министр Павел Филип, вице-председатель Демократической партии Молдовы, отдал свой голос за команду демократов, которая доказала, что может управлять страной и достигать результатов, даже если свою деятельность ей пришлось начать в самый разгар кризиса в стране.

Такое заявление сделал глава кабмина на выходе с избирательного участка. "Несмотря на слухи, даже оппозиция видит зарплаты, молодежь с жильём, дороги - все это нужно продолжить. Я проголосовал за команду ДПМ, которая доказала, что может управлять страной и вывести ее из кризиса к прекрасным результатам",- заявил Филип. В округе, к которому относится вице-председатель ДПМ, он проголосовал за кандидата демократов Вячеслава Неделю, которой, по словам Филипа, достойно представляет округ. Павел Филип прокомментировал и процедуру голосования, учитывая, что сегодня голосование проходит по смешанной системе, когда избиратель должен на одном бюллетени отметить партию, на другом - кандидата в округе. Граждане также получают и два бюллетеня по консультативному референдуму, в котором их спрашивают, согласны ли они или нет с сокращением числа депутатов со 101 до 61, а также с правом граждан лишить депутата мандата, если он разочаровал народ. "Процедура простая, она не заняла у меня больше времени, чем на прошлых выборах, как говорят другие",- пояснил Филип. Вице-председатель ДПМ отметил, что верит в будущее Республики Молдова и в граждан, которые видят разницу между словами и действиями.

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