Голосование более одного раза запрещено

Голосование более одного раза запрещено законом. Избиратель не может бросить в урну больше бюллетеней, чем получил, использовать фальшивые удостоверения личности или избирательные бюллетени, а также голосовать два или более раз.

За такие нарушения Уголовный кодекс предусматривает штраф до 37 тысяч леев или лишение свободы на срок до двух лет.

Впервые в этом году на избирательных участках установили камеры видеонаблюдения. Сделали это для обеспечения транспарентного процесса голосования, предупреждения фальсификаций и защиты персональных данных.

Как ранее заявила Центральная избирательная комиссия, процесс мониторинга не нарушает тайны голосования. Видеокамеры не охватывают кабины для голосования, поэтому будет соблюдена конфиденциальность.

Видео с камер будет храниться на отдельном устройстве, его используют лишь в качестве доказательств в случае возможных инцидентов.