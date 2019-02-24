Более 320 электоральных конкурентов борются за депутатский мандат в 51-ом одномандатном округе

В 51 одномандатном округе баллотируются более 320 кандидатов. 266 от партий и почти 60 - независимые. За них могут проголосовать только избиратели, проживающие в соответствующем одномандатном округе. В каждом - выберут лишь одного парламентария.

В Молдове сформировали 48 округов. Больше всего в столице. Еще три округа создали за рубежом: один к востоку от Молдовы, другой на западе и ещё один для диаспоры в Соединенных Штатах и Канаде. В последних двух зарегистрировано и больше всего конкурентов - 13.

В стране среди наиболее востребованных округов - Единецкий, а также 30-ый в Кишиневе, где зарегистрированы по девять конкурентов. По восемь кандидатов баллотируются в Глодянском и 9-ом бельцком округах.

Бюллетени для голосования по одномандатным округам разной длины в зависимости от числа конкурентов. Самые длинные в 50-ом и 51-ом округах за границей, где зарегистрировано по 13 кандидатов. Самый короткий - для четвертого рышканского округа, там баллотируются всего четыре конкурента.

Избирательные бюллетени напечатаны на матовой бумаге фиолетового цвета. Себестоимость одного - 33 бана.





