Некоторые представители избирательных участков спрашивают избирателей, давать ли им бюллетени для референдума. Это незаконно!
На ряде избирательных участков избирателей спрашивают, давать ли им бюллетени для референдума. Это является открытым нарушением закона, поскольку гражданам должны давать все бюллетени.
Некоторые члены Избирательных бюро сказали, что делают это по указанию представителей Promo-LEX.
Комментарии
- Поляки Молдовы верят в команду профессионалов ДПМ
- Выборы в парламент Молдовы 2019: явка избирателей. Онлайн
- Грузины Молдовы выбирают ДПМ
- Фермеры из села Костешты выразили поддержку кандидату в депутаты от ДПМ Иону Суле
- На избирательных участках поставили кабинки и урны, члены участковых комиссий получили и пересчитали бюллетени
- В канун праздника Драгобете жительницы столицы получили тысячи алых роз
- Квитанции за газ придут с опозданием: Moldovagaz объясняет причину
- Jurnal TV, Pro TV и TV8 снова обманули! Народный адвокат: Платон в хорошем состоянии
- ЦИК уточнила условия голосования для некоторых категорий граждан
- Телемедицинский кабинет открыли в районной больнице Унген
- Поляки Молдовы верят в команду профессионалов ДПМ
- Офисы Агентства госуслуг открыты, чтобы обеспечить граждан документами для выборов
- Нарушения по указанию Promo-LEX? На ряде избирательных участков граждан спрашивают, давать ли им бюллетени для референдума
- Более 320 электоральных конкурентов борются за депутатский мандат в 51-ом одномандатном округе
- Голосование более одного раза запрещено
- Jurnal TV, Pro TV и TV8 снова обманули! Народный адвокат: Платон в хорошем состоянии
- Генпрокуратура: письмо об убийстве Платона написано под диктовку самого рейдера
- Немецкие прокуроры выступили с новыми разоблачениями "Российского Ландромата"
- Квитанции за газ придут с опозданием: Moldovagaz объясняет причину
- Назван простой способ снизить риск депрессии
- Партия Регионов раскрыла коррупционные схемы Додона: "Только за "взносы" в ПСРМ можно экспортировать фрукты в Россию"
- Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе
- Правительство проводит проверку в посольстве РМ в Москве, где обнаружили центр пропаганды ПСРМ для предстоящих выборов
- Усатый: Я дам Санду и Нэстасе 2-3 тысячи евро, чтобы они сдали анализ на наличие следов ртути
- Актриса из сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md