Нарушения по указанию Promo-LEX? На ряде избирательных участков граждан спрашивают, давать ли им бюллетени для референдума

Некоторые представители избирательных участков спрашивают избирателей, давать ли им бюллетени для референдума. Это незаконно!

На ряде избирательных участков избирателей спрашивают, давать ли им бюллетени для референдума. Это является открытым нарушением закона, поскольку гражданам должны давать все бюллетени.

Некоторые члены Избирательных бюро сказали, что делают это по указанию представителей Promo-LEX.