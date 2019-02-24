Офисы Агентства госуслуг открыты, чтобы обеспечить граждан документами для выборов

Избиратели могут сегодня проголосовать, только представив удостоверение личности. Если срок действия документа истек, можно бесплатно оформить временное - по месту прописки или по месту жительства. Офисы Агентства госуслуг работают до самого закрытия участков - до девяти вечера.

Удостоверение личности должно сопровождаться вкладышем с указанием места прописки или места жительства - именно оно определяет принадлежность к тому или иному избирательному участку. Также можно представить временное удостоверение личности, а военнослужащим-срочникам - военный билет.

Депутатов по одномандатным округам граждане выбирают по месту прописки. Те, кто сегодня оказался в другом округе, могли заранее получить открепительные удостоверения - для избрания депутатов по партийному списку и для участия в референдуме. Выбирать одномандатников за пределами своего округа нельзя.

Студенты и школьники, которым исполнилось 18 лет, могут голосовать по месту учебы. Им нужно представить удостоверение личности и студенческий или ученический билет. Они могут выбирать депутатов по общенациональному округу и высказываться по вопросам, вынесенным на референдум. Так же голосуют и солдаты-срочники - по месту службы. Им нужно предъявить военный билет. Кроме того, военнослужащие, студенты и школьники должны подписать декларацию о воздержании от многократного голосования.

Граждане Молдовы с правом голоса, которые находятся за пределами страны, могут голосовать на одном из 123-х избирательных участков, открытых за рубежом. Им нужно представить паспорт гражданина Республики Молдова или матросскую книжку.