Поляки Молдовы верят в команду профессионалов ДПМ

Демократическая партия Молдовы доказала, что в ее основе - сильная команда профессиональных людей. И именно они смогут продолжить начатые реформы на благо всех граждан. Так считают поляки Молдовы, выразившие открытую поддержку демократам на выборах.

"Хотелось бы, чтобы партия и дальше продолжала начатое, где на руководящих постах находились бы ответственные работники, и во главе с председателем партии взяла бы на себя ответственность за судьбы граждан Республики Молдова", - заявил Василий Казимирович, председатель Объединения поляков Молдовы.

Открыто поддержать Демократическую партию Молдовы решили и другие организации национальных меньшинств страны. Они подчеркнули, что ДПМ не делит граждан по этническому или геополитическому принципу. А ее предвыборная программа и ранее реализованные проекты полностью соответствуют ожиданиям всех граждан. Речь идет об экономическом и социальном уровнях жизни, которые всего за несколько лет ДПМ удалось существенно поднять.