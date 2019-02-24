Андриан Канду проголосовал и призвал граждан воспользоваться своим правом голоса

Председатель парламента Андриан Канду отправился голосовать, чтобы решить будущее страны. Он обратился с призывом к гражданам Республики Молдова и призвал их воспользоваться своим правом голоса.

"Я голосовал за все проекты, добрые дела, будь то Prima Casă, реформы в медицине, повышение заработной платы, я проголосовал за продолжение этих реформ. Я проголосовал за ДПМ.

Я призываю граждан прийти на голосование. Будущее страны зависит от голоса людей. В то же время я поздравляю всех с прекрасным сегодняшним праздником Драгобете. Любите и будьте любимыми и желанными, особенно девушки и женщины", - сказал Андриан Канду.

Глава законодательного органа также сказал, что надеется получить, как можно больше мандатов, чтобы создать парламентское большинство.

"Мы надеемся на большинство мандатов, чтобы составить парламентское большинство. Чтобы в кратчайшие сроки у нас было правительство, обеспечивающее стабильность в стране и развитие Республики Молдова. Мы будем открыты для обсуждения с партнерами по коалиции наиболее важных проектов. Мы говорим об основных элементах будущей политики в отношении европейской интеграции и о том, что является реализацией Соглашения об ассоциации", - сказал Андриан Канду.

По словам спикера парламента, предвыборная агитация разрешена за пределами избирательного участка, нет определенной дистанции.





