Русские Молдовы выбирают ДПМ за стабильность и ответственность

Демократическая партия Молдовы олицетворяет зрелую власть и прагматичную власть. Эта партия способна выстраивать дружеские отношения со всеми странами, но руководствуется исключительно интересами своих граждан. При этом, именно с ДПМ во главе страны в Молдове появилась стабильность и развитие. Вот почему русские Молдовы открыто поддерживают ДПМ на выборах.

"За гармоничное развитие межэтнических отношений в суверенной и нейтральной Республике Молдова. За экономические связи со всеми государствами, особенно с теми, кто желает процветания нашей стране. Только эта партия способна выполнить озвученные ранее мною лозунги. Только стабильная и ответственная власть может построить благополучное во всех смыслах этого слова государство", - публично заявил Петр Донцов, председатель Общественного движения "Русское духовное единство".

Демократы неоднократно заявляли, что Молдове взять ответственность за будущее своей страны и граждан, не ждать решений с Востока или Запада. Однако это вовсе не означает, что отношения с другими странами не нужно развивать и укреплять. ДПМ выступают за сильную и самостоятельную Молдову в дружбе с остальными.