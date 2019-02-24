Плахотнюк: "Я проголосовал за ДПМ, чтобы Молдова больше не попадала в руки некомпетентных оппозиционных партий"

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк - один из самых ранних официальных лиц, пришедших на выборы. Председатель ДПМ пришёл в 7:30 на 7 избирательный участок столичного сектора Центр. Он заявил, что выбрал единственную партию, способную управлять страной.

"Я проголосовал за ДПМ, за единственную партию, которая порядком и дисциплиной, налаженной в структурах страны, экономической политикой, смогла принести в бюджет страны на 15 млрд леев больше, чем это делали прежние власти. ДПМ на эти деньги смогла увеличить зарплаты и пенсии, построить хорошие дороги во всей стране, запустить проект PRIMA CASA для молодёжи, увеличить пособия и помощь, увеличить пособие по рождению детей до 10.000 леев, предложить семьям с детьми по 200 леев в месяц до 18 лет, предоставить бесплатные лекарства, а пенсионерам по 600 леев на Рождество, и сделает то же самое на Пасху, и многое другое",- заявил Влад Плахотнюк, выйдя с избирательного участка. Кроме того, лидер демократов уточнил, что проголосовал за то, чтобы "Молдова больше не попадала в руки некомпетентных оппозиционных партий, которые хотят прийти к власти и остановить пособия и помощь, уменьшить зарплаты и пенсии, закрыть школы, как это уже делали, бросить страну в хаос и нищету".

Он призвал избирателей отдать голос за кандидатов от демократов по всей стране.

"Призываю всех вас идти на выборы и голосовать за три розы, за единственную партию, способную обеспечить и дальше политическую стабильность в стране и экономическое развитие. Голосуйте за Демократическую партию и кандидатов ДПМ в округах!" - добавил Влад Плахотнюк.

"На референдуме я проголосовать за то, чтобы желание народа стало реальностью. Они хотят более эффективный парламент. Хотят, чтобы их избранники стали ответственнее, а за невыполнение задачи их можно было бы наказывать",- уточнил лидер демократов.