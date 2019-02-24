Тестовый запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска на Международную космическую станцию состоится 2 марта.
Американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск 2 марта на Международную космическую станцию корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
Об этом сообщает Reuters.
"После целого дня брифингов и обсуждений NASA и SpaceX приступают к планам провести первый испытательный полет Crew Dragon без экипажа на Международную космическую станцию", - говорится в заявлении NASA,передает Корреспондент.
Данное решение сняло ключевую преграду для SpaceX в ее стремлении помочь NASA возродить американскую программу полета человека в космос, застопорившуюся после того, как миссия Shuttle завершилась в 2011 году.
NASA выделило SpaceX $2,6 млрд, а конкурирующей компании Boeing около $4, млрд на создание отдельных систем запуска ракет и капсул для доставки американских астронавтов на МКС.
В настоящее время все американские экипажи доставляются на МКС и возвращаются на Землю российскими кораблями Союз.
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