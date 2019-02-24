Определены страны, которые будут популярны у туристов в 2019 году

В этом году самыми популярными направлениями для путешествий станут Турция, Таиланд, Кипр, Греция, Вьетнам, Тунис, ОАЭ, Индия и Доминикана, сообщает Scanner.Travel.

Кроме того, туристы до сих пор находятся в ожидании открытия прямых чартерных рейсов на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх - об этом свидетельствуют частые поисковые запросы по данному маршруту,передает РИА Новости.

Летом туристы, очевидно, остановят свой выбор на Турции, Греции, Кипре и Тунисе. Как правило, эти направления популярны у семейных пар с детьми (они составляют более 25% от общего числа покупателей путевок). По-прежнему востребованными будут российские курорты: за счет ценовой доступности, комфортной температуры воздуха и моря в летний период.

По сравнению с 2018 годом существенно вырастет турпоток в Объединенные Арабские Эмираты. Там круглый год тепло, что позволяет отдохнуть с комфортом даже зимой. Также путешественников интересует шопинг и посещение достопримечательностей, среди которых небоскреб Бурдж-Халифа и Мечеть шейха Заида.

По оценкам экспертов, в 2019 году при бронировании путевок туристы будут чаще прибегать к онлайн-сервисам, однако 90% из них предпочтут офлайн-покупки. Но тенденция перехода потребителя в онлайн сохранится.

Также одним из факторов для выбора тура станет авиакомпания, поскольку путешественникам комфортнее лететь привычным авиаперевозчиком.