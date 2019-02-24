Япония отмечает 30-летие пребывания императора Акихито на престоле

Торжественная церемония по случаю 30-летия пребывания на престоле императора Японии 85-летнего Акихито прошла в Национальном театре в Токио, трансляцию вел телеканал NHK.

"Мы проводим эту церемонию, чтобы отпраздновать эту знаменательную дату вместе с японским народом... Император на протяжении 30 лет был рядом с народом", - заявил в приветственной речи премьер-министр Японии Синдзо Абэ,передает РИА Новости.

В августе 2016 года император в телеобращении дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста и он хотел бы передать трон наследнику. Однако по современному законодательству — закону об императорском доме и конституции — не предусмотрена прижизненная передача престола.

В июне прошлого года парламент Японии принял закон о том, что действующий император передаст трон наследнику и отойдет от дел. В декабре 2017 года комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года. После отречения Акихито будет называться "дзёко".

Следующим императором Японии станет старший сын Акихито, 59-летний принц Нарухито. Правительство объявит название новой эры 1 апреля, за месяц до вступления нового императора на престол. Нынешняя эра носит название Хэйсэй — эра Установления мира.