ПОДТВЕРЖДЕНО! ПСРМ организованно привозит на выборы граждан с левого берега Днестра, оплачивая за голос по 20$

Избирательные участки в Варнице и другие для граждан их Левобережье Днестра переполнены людьми, привезёнными организованно на автобусах из приднестровского региона. Это подтверждает информацию, опубликованную ранее о том, что социалисты активизировали свои связи в приднестровском регионе и планируют повторить трюк с президентских выборов, когда избирателей с левого берега Днестра организованно привозили голосовать за Игоря Додона.

Источники в ПСРМ сообщили ранее для actual.md, что предприниматели, получившие право экспортировать сельхоз-продукцию в Россию, были обязаны подготовить потенциальных голосующих за социалистов.

Они составили списки граждан с приднестровского региона, обладающих молдавскими паспортами, которые 24 февраля будут привезены на автобусах и микроавтобусах на избирательные участки вблизи административной линии. Взамен на голос за ПСРМ и кандидатов социалистов, людям пообещали деньги. Речь идёт о суммах от 100 леев до 20 $. Чаще всего, им обещают по 200 приднестровских рублей (менее 200 леев).

Голоса оплачивают из 20 млн $, о которых ранее говорил глава Партии Регионов Александр Калинин. По его словам, эти деньги Игорь Додон привёз из Москвы на самолете Газпрома.

Напомним, на президентских выборах порядка 17.000 граждан были привезены из приднестровского региона для голосования за Игоря Додона.

Видео BTV.