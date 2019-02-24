Украинцы Молдовы ждут продолжения развития страны и выбирают ДПМ

Демократическая партия Молдовы, будучи у власти, доказала, что не просто обещает, а делает. Ряд социальных проектов, реализованных ДПМ, позволил улучшить условия жизни для всех - от молодежи, до пенсионеров. Это было бы невозможным без укрепления экономики, которую ДПМ начала развивать с самых первых дней нахождения у власти. Вот почему украинцы Молдовы открыто голосуют за ДПМ на парламентских выборах.

"Мы - украинцы поддерживаем направления деятельности Демократической партии Молдовы. Сегодня, когда очень актуальная социальная защищенность граждан, поддержка молодежи, создание рабочих мест, развитие экономики, поднятие общего благосостояния всех граждан, и сегодня, идя на выборы, мы - украинцы поддерживаем Демократическую партию", - заявила Морару Валентина, глава Сообщества женщин украинок РМ.



Напомним, в своей предвыборной программе Демократы обещают продолжить те социально-экономические проекты, которые начали, будучи ответственными за управление страной. Только улучшение качества жизни и благосостояния людей может удержать граждан дома в Молдове.

Комментарии

Другие новости