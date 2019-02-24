На Телецентре задержали троих парней за угон автомобиля

Троих парней из столицы задержали этой ночью за угон автомобиля. Инцидент произошел на Телецентре.

"Мы патрулировали участок и заметили автомобиль, который ехал хаотично. Мы решили его остановить, но водитель требованию не подчинился. Он заехал во двор, где мы его заблокировали и задержали нарушителей".

Молодых людей доставили в участок.

Один из угонщиков начал вести себя агрессивно.

- Я не устраиваю шоу, я вам сказал. - Зачем ты кричишь. я не понимаю. - Как не кричать, если вы тоже кричите. - Успокойся.

Затем парень заявил, что автомобиль принадлежит его родственнику.

- Машина была открыта, мы просто сели и поехали. Я думал, что это автомобиль моего дяди.

Однако прибывший в участок владелец машины говорит, что незнаком с угонщиками.

Полиция открыла уголовное дело по факту угона. Парням грозит до пяти лет тюрьмы.