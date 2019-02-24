183 учебных заведения получат новое лабораторное оснащение

В ближайшие два года 183 учебных заведения получат новое оборудование и инвентарь для лабораторий в классах химии, биологии и физики. Среди них и лицей "Мештер Маноле" в селе Сэлкуца Каушанского района. Он получит лабораторное оснащение уже в этом году. Четыре года назад Всемирный банк предоставил заведению грант в 46 миллионов леев. Однако средств на все не хватило.

"Это новый кабинет химии, он должен быть оснащен всем необходимым. Эксперименты можно проводить только в классах, где есть система эвакуации воды и где каждая парта подключена к электричеству", - говорит директор лицея в Сэлкуце Любовь Плешка.

Обрадовались новому оборудованию и лицеисты.

"Думаю, это поможет мне расширить знания. Узнаю больше в области химии и других предметов. Думаю, в таких условиях должны учиться все дети Молдовы."

"Я очень люблю химию, все, что есть в мире, связано с химией."

Иоан Добрянский из села Опачь выбрал лицей в Салкуцэ, потому что в нем условия лучше.

"Сейчас у нас нет препаратов и пробирок. Я учусь здесь четыре года, пришел как раз, когда школу ремонтировали. Не ожидал, что будут такие условия."

"Во время лабораторных занятий, при наличии всего необходимого, учитель сможет проводить любые эксперименты, и ученикам будет легче все понять", - сказала учитель Олеся Кэлдаре.

Лабораторное оснащение предоставят учебным заведениям, которые отремонтировали в рамках проекта "Реформа образования в Молдове". Всего в этом году его получат девять школ и лицеев.

"Всемирный банк выделил на эти цели 30 тысяч долларов. По десять тысяч на каждую лабораторию", - сообщила замглавы управления Минобразования Мариана Гораш.

Общая стоимость проекта - четыре миллиона 800 тысяч долларов.







