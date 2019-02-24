В Комрате избиратели опускали бюллетени в урну с гербом Российской Федерации

В комратском избирательном участке 45/7, расположенном в Доме культуры, избирателям предложили опускать бюллетени в урну с гербом Российской Федерации.

Факт присутствия герба иностранного государства члены избирательного бюро и наблюдатели обнаружили только после публикаций в социальных сетях. Герб РФ был заклеен листом бумаги. Ранее эти урны использовались на участке для голосования на выборах в Госдуму РФ для граждан России, проживающих на юге Молдовы,передает Gagauzinfo.MD

В окружной избирательной комиссии, по данному факту ни от одного электорального конкурента жалоб не поступало.