Нарушения на выборах зарегистрированные полицией расследуются, виновным грозит наказание

Избиратель из Яловен унес печать домой, а еще трое - один из Сорок и двое из Кишинева - намеренно испортили бюллетени. Это пока первые нарушения, зарегистрированные полицией. Нарушения на выборах зарегистрированные полицией расследуются, виновным грозит наказание

Все случаи расследуются, виновным грозит наказание. Сегодня общественный порядок на выборах обеспечивают более четырех тысяч полицейских.

"Зарегистрировано три случая намеренной порчи избирательных бюллетеней. А также один случай, когда после голосования человек унес печать. Сразу же оповестили полицию, установили личность гражданина и вернули печать. Кроме того, было зарегистрировано три случая порчи предвыборных билбордов. В то же время, в Комрате зафиксировали инцидент между сторонниками разных партий", - сказал глава Национальной патрульной полиции Марин Максиан.