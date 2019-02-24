Игорь Додон проголосовал и призвал граждан активно участвовать в выборах

С завтрашнего дня мы можем вступить в новый этап развития Республики Молдова. Каждый голос имеет значение, голосуйте, будьте активны. Это был призыв главы государства Игоря Додона.

"Я хочу сказать, что это прекрасный день". В Республике Молдова граждане недовольны тем, что происходит, многие говорят, что страна движется в неправильном направлении.

Сегодня у граждан есть возможность изменить эти вещи, все зависит от каждого человека. Или все останется таким, каким было последние несколько лет. На мой взгляд, это была плохая ситуация, это была катастрофа во многих секторах. Если граждане хотят что-то изменить, они могут проголосовать сегодня.