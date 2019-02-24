Бывший активист Платформы ДА украл печать на одном из избирательных участков в Яловенах

Один из бывших активных сторонников Андрея Нэстасе и Платформы ДА Аурел Писикэ украл печать для голосования с одного из избирательных участков в Яловенах.

Информацию подтвердили представители Избирательного Бюро Яловен, которые сообщили о произошедшем полиции. Правоохранительные органы приехали домой к Писикэ и забрали печать. Мужчина говорит, что это произошло случайно и, что, проголосовав, он машинально положил её в карман, сообщает actual.md.

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