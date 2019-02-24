ДПМ уведомила ЦИК: Майя Санду призывает людей не участвовать в референдуме

Сопредседатель блока ПДС-ППДП Майя Санду призывает людей не участвовать в референдуме, хоть и не зарегистрировалась для участия в плебисците. Об этом ЦИК уведомили представители ДПМ.

Демократы ссылаются на видеосообщение, опубликованное Майей Санду, в котором она советует избирателям не брать бюллетени по референдуму, таким образом нарушая Кодекс о выборах.

Представители ДПМ также отмечают, что Майя Санду пытается повлиять на членов избирательных участков, чтобы они не давали людям бланки для участия в плебисците, только если те сами не попросят, а это является явной попыткой повлиять и помешать голосованию по вопросам референдума. Вскоре последовала реакция Центризбиркома.

"Центральная избирательная комиссия обратилась во все избирательные бюро с указанием не советовать избирателям, сколько просить бюллетеней, а лишь выдавать бланки по запросу”, - сказала пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

Также сегодня демократы заявили в ЦИК, что представители партии социалистов предлагают деньги избирателям с левого берега Днестра, чтобы получить их голоса. В обращении ДПМ отмечается, что это серьезное нарушение с возможным уголовным наказанием. Обвинения демократов ПСРМ пока не прокомментировала.