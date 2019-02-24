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ДПМ сообщила о ряде инцидентов и нарушений избирательного законодательства в день парламентских выборов
// фото: publika.md
13:58, 24 Feb 2019
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Избирательный штаб Демократической партии Молдовы сообщил о ряде инцидентов и нарушений избирательного законодательства в день парламентских выборов. Самый вопиющий случай касается вице-председателя территориальной организации ДПМ в Криулень, чей магазин был разрушен этим утром. Глава избирательного штаба демократов Владимир Чеботарь считает, что это намеренное действие, связанное с выборами.

"Были разбиты окна магазина, который принадлежит вице-председателю территориальной организации ДПМ в Криулень. Это преднамеренное действие, связанно с избирательной кампанией", - заявил Владимир Чеботарь.

Чеботарь добавил, что демократы внимательно наблюдают за избирательным процессом и готовы реагировать на нарушения.

"Мы внимательно следим за избирательным процессом, получаем различные сигналы от наших коллег из территории. В целом, атмосфера хорошая, есть лишь некоторые инциденты, которые не влияют на результат голосования. Но даже в этом случае, мы подготовили обращения в ЦИК и в полицию. Есть случаи запрещенной предвыборной рекламы. Мы уже составили обращения и о более агрессивных действиях, к сожалению, даже в адрес некоторых наших коллег", - добавил глава избирательного штаба ДПМ,

В свою очередь вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что демократы ведут себя корректно и будут и дальше соблюдать эти правила.

"В ходе кампании мы были корректны и намерены и дальше следовать этим правилам. Сожалею, что некоторые конкуренты по выборам снова и снова нарушают закон, как это сделал Андрей Нэстасе, который говорит о правовом государстве, но не понимает, что закон един для всех. Мы выиграем, потому что мы лучшие, потому что люди нас выбирают", - заявил Андриан Канду.




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