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Что делать, если разбился ртутный градусник
// фото: открытые источники
14:27, 24 Feb 2019
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Первое правило — не паникуйте. Если грамотно действовать в течение ближайших часов после происшествия, то негативных последствий можно избежать.

Чем опасна ртуть

Ртуть — вещество первого класса опасности. Понять, что пары ртути находятся в воздухе можно только с помощью специального прибора. Но если оставить значительное количество ртути в жилом помещении надолго (например, не убрать разбившийся градусник), примерно через месяц начнутся симптомы отравления. При остром отравлении появляется металлический привкус во рту, слабость, тошнота, также может болеть голова.При сильном отравлении к этим симптомам прибавляется температура, рвота, боли в животе. При хроническом отравлении можно заметить слабость, апатию и сонливость, также такой вид отравления может привести к проблемам с щитовидной железой, легкими, кожей и т.д,передает Рамблер.

Что делать, если градусник со ртутью разбился?

В первую очередь, закройте комнату, где это произошло, и примите меры, чтобы частички ртути не разносились людьми и животными во всей квартире. Для этого снимите носки или тапки, которые были на вас, когда градусник разбился, чтобы на них ртуть не переносились по дому.

Если вы были босиком — помойте ноги. Перед дверью в комнату постелите тряпку, смоченную раствором марганцовки или любого средства с хлоркой — о нее все, входящие в комнату и выходящие из нее, будут вытирать ноги. Можно открыть окно, если это поможет понизить температуру в комнате — при низкой температуре ртуть испаряется медленнее. Но не допускайте сквозняка — он может разнести ртуть по комнате!

Если у вас есть подозрения, что ртуть могла попасть в щели на полу или внутрь ковра, лучше вызовите санитарную службу.

Как самому собрать ртуть

Если вы решили собирать ртуть самостоятельно, приготовьтесь — возьмите лист бумаги, скотч, герметичный контейнер, в который вы нальете раствор марганцовки, хлорки или воды. Чтобы защитить себя, наденьте резиновые перчатки, бахилы, а также марлевую повязку на лицо.

Внимательно осмотрите все помещение с фонариком. Частицы ртути соберите листом бумаги, как совком, и поместите в контейнер. Если частицы слишком малы, воспользуйтесь скотчем, чтобы собрать их. Уберите свои перчатки и бахилы в тот же герметичный контейнер.

Помните, что нельзя убирать ртуть пылесосом, веником, выливать ее в мусорное ведро или в унитаз, так как это только способствует ее распространению.

Что делать с собранной ртутью

Так как ртуть нельзя выбрасывать в обычный мусоропровод, вы должны сдать ее в специальный приемный пункт.

Что делать потом

Когда вы убрали ртуть, проветрите помещение, опрыскайте пол раствором марганцовки или хлорки и оставьте на час. Вымойте пол мыльно-содовым раствором.

Примите душ, почистите зубы, выпейте активированный уголь или другой абсорбент. Если ртуть попала на одежду, ее лучше выбросить.
Если у вас разбился ртутный градусник, купите взамен электронный и обезопасьте себя и свою семью.




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