На избирательных участках находятся 345 наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ

345 наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ находятся на избирательных участках по всей стране. Как отметил глава миссии Матиаш Ерси, мониторинг будет вестись до завершения голосования, а завтра наблюдатели представят отчет о выявленных нарушениях и их влиянии на результат выборов.

"Наши наблюдатели были на участках с момента их открытия и останутся там до конца дня. Они ведут мониторинг процесса голосования, будут наблюдать за закрытием участков и подсчетом избирательных бюллетеней. В этом году на выборах присутствуют больше наблюдателей, чем можно было ожидать, и это говорит о высоком интересе к выборам в Молдове со стороны международного сообщества", - сказал глава миссии Матиаш Ерси.

Нынешние выборы 14-е по счету, на которых присутствуют наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.