Анастасию Барбэ прозвали девочкой с золотым голосом

Девочка с золотым голосом. Так прозвали 12-летнюю Анастасию Барбэ. Учится она в Республиканском музыкальном лицей-интернате имени Сергея Рахманинова. В 2018 году юная певица приняла участие в десятке международных конкурсов, в том числе в России, Болгарии, Украине, Румынии и в нашей стране. И на всех - одержала победу. Анастасия занимается пением с семи лет.

"Тогда я хотела заниматься всем, гимнастикой, акробатикой, рисовала, но, к сожалению, времени не хватало, поэтому пришлось выбирать. Никогда не думала, что буду выступать на больших сценах, тем более в других странах", - сказала юная певица Анастасия Барбэ.

В августе прошлого года юная певица получила приз на конкурсе "Stars of the world-2018" в Болгарии. А в 2017 и 2018 заняла первое место на конкурсе "Două Inimi Gemene", который прошел в Кишиневе.

Уже больше года Анастасия изучает игру на саксофоне и пианино.

"Я выбрала саксофон, потому что это сложный инструмент. Хотя все инструменты сложные, но у саксофона особый звук и внешний вид, по-моему, он мне подходит", - добавила юная певица Анастасия Барбэ.

Сейчас юная артистка готовится представлять нашу страну на музыкальном фестивале "Славянский базар", который пройдет в июле в белорусском Витебске.

"Мелодии я уже подготовила, репетирую. В апреле приму участие в конкурсе в Румынии. Еще меня пригласили на концерт рок-музыки, так что готовлю несколько песен", - поделилась юная певица Анастасия Барбэ.

28-й фестиваль "Славянский базар" пройдет с 11 по 15 июля.