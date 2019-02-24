Нелепые случаи со съемок известных фильмов

Иногда за любимыми фильмами стоят истории не менее интересные, чем сам сюжет картины. Актеры запоминают невероятные ситуации со съемок на всю жизнь, а зрители зачастую так и не слышат о них!

Настоящий преступник и ненастоящие полицейские в "Леоне"

Во время создания фильма "Леон" неподалеку от места съемок произошло настоящее преступление. Мужчина совершил ограбление и попытался убежать, но внезапно наткнулся на полицейских. Он не знал, что это были всего лишь переодетые актеры из "Леона", и немедленно сдался, на удивление "полиции",передает Рамблер.

Выстрелы на съемочной площадке в "Изгоняющем дьявола"

В перерывах между сценами на съемках фильма "Изгоняющий дьявола" то и дело раздавались выстрелы из ружья. Оказалось, что режиссер фильма Уильям Фридкин стреляет холостыми патронами. Вскоре актеры, напуганные внезапными резкими звуками, попросили его перестать. Зачем он делал это? Реакцию ничего не подозревающих людей на выстрелы втайне снимали, чтобы потом вставить в фильм в моменты, где персонажи реагировали на звуки, издаваемые одержимой дьяволом девочкой. Получается, что в фильме испуг актеров был совершенно настоящим!

Проигранный Пенелопой Крус спор на съемках "Пиратов Карибского моря"

Во время съемок одного из знаменитых фильмов о пиратах поспорили Джонни Депп и Пенелопа Крус. Крус проиграла спор, и тогда Депп придумал ей интересное "наказание" — надеть изготовленный им собственноручно костюм фекалии (на это его вдохновил один из эпизодов сериала "Южный парк"). К сожалению зрителей, фото Крус в этом наряде не попали в сеть.

Обнаженный Хью Джекман в "Людях Икс".

Для съемок одной из сцен фильма использовалась закрытая площадка, так как по сценарию в той сцене персонаж Джекмана был обнажен, не считая металлических когтей, торчащих из рук. Итак, в момент съемки сцены мужчина забежал за угол и вдруг увидел там женщин из съемочной группы. Он попытался прикрыться и порезал внутреннюю поверхность бедра когтями. Актер еще долго вспоминал этот случай и радовался, что поранил всего лишь бедро.

Розыгрыш для Джулии Робертс на съемках "Ларри Крауна"

Во время съемок фильма "Ларри Краун" все увидели, как сильно Джулия Робертс любит вязание. В перерывах между сценами актриса постоянно что-то вязала. Тогда Том Хэнкс понял, что обязательно должен подшутить над этой ее страстью. Однажды он закупил большую партию спиц и пряжи, и заставил съемочную группу пройти маленький экспресс-курс вязания. С утра он раздал каждому по паре спиц и по клубку пряжи. Когда Робертс появилась на съемочной площадке, она увидела, что абсолютно все ее коллеги увлеченно вязали. Эта безобидная шутка женщине понравилась, и она даже стала раздавать коллегам советы по вязанию.