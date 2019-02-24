Иногда за любимыми фильмами стоят истории не менее интересные, чем сам сюжет картины. Актеры запоминают невероятные ситуации со съемок на всю жизнь, а зрители зачастую так и не слышат о них!
Настоящий преступник и ненастоящие полицейские в "Леоне"
Во время создания фильма "Леон" неподалеку от места съемок произошло настоящее преступление. Мужчина совершил ограбление и попытался убежать, но внезапно наткнулся на полицейских. Он не знал, что это были всего лишь переодетые актеры из "Леона", и немедленно сдался, на удивление "полиции",передает Рамблер.
Выстрелы на съемочной площадке в "Изгоняющем дьявола"
В перерывах между сценами на съемках фильма "Изгоняющий дьявола" то и дело раздавались выстрелы из ружья. Оказалось, что режиссер фильма Уильям Фридкин стреляет холостыми патронами. Вскоре актеры, напуганные внезапными резкими звуками, попросили его перестать. Зачем он делал это? Реакцию ничего не подозревающих людей на выстрелы втайне снимали, чтобы потом вставить в фильм в моменты, где персонажи реагировали на звуки, издаваемые одержимой дьяволом девочкой. Получается, что в фильме испуг актеров был совершенно настоящим!
Проигранный Пенелопой Крус спор на съемках "Пиратов Карибского моря"
Во время съемок одного из знаменитых фильмов о пиратах поспорили Джонни Депп и Пенелопа Крус. Крус проиграла спор, и тогда Депп придумал ей интересное "наказание" — надеть изготовленный им собственноручно костюм фекалии (на это его вдохновил один из эпизодов сериала "Южный парк"). К сожалению зрителей, фото Крус в этом наряде не попали в сеть.
Обнаженный Хью Джекман в "Людях Икс".
Для съемок одной из сцен фильма использовалась закрытая площадка, так как по сценарию в той сцене персонаж Джекмана был обнажен, не считая металлических когтей, торчащих из рук. Итак, в момент съемки сцены мужчина забежал за угол и вдруг увидел там женщин из съемочной группы. Он попытался прикрыться и порезал внутреннюю поверхность бедра когтями. Актер еще долго вспоминал этот случай и радовался, что поранил всего лишь бедро.
Розыгрыш для Джулии Робертс на съемках "Ларри Крауна"
Во время съемок фильма "Ларри Краун" все увидели, как сильно Джулия Робертс любит вязание. В перерывах между сценами актриса постоянно что-то вязала. Тогда Том Хэнкс понял, что обязательно должен подшутить над этой ее страстью. Однажды он закупил большую партию спиц и пряжи, и заставил съемочную группу пройти маленький экспресс-курс вязания. С утра он раздал каждому по паре спиц и по клубку пряжи. Когда Робертс появилась на съемочной площадке, она увидела, что абсолютно все ее коллеги увлеченно вязали. Эта безобидная шутка женщине понравилась, и она даже стала раздавать коллегам советы по вязанию.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md