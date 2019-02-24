ЦИК опроверг информацию о проблемах в голосовании в Лондоне

Информация о том, что на избирательном участке в посольстве Великобритании в Лондоне, возникли проблемы, из-за которых граждане не могут голосовать, ложная. Об этом заявил ЦИК, опровергнув тем самым ложные новости, появившиеся в некоторых СМИ.

"Процесс голосования проходит в нормальном режиме, никаких проблем или инцидентов зарегистрировано не было, и доказательство тому - растущее число избирателей, которые участвуют в голосовании на этом участке. Для того, чтобы проверить эту информацию, ЦИК связался с МИДЕИ, которое также подтвердило это", - говорится в официальном заявлении ЦИК.

Более того, учреждение заявило, что процесс голосования везде проходит в штатном режиме. А в случае возникновения каких-либо технических проблем, специалисты ЦИК готовы мгновенно вмешаться и решить проблемы, чтобы не влиять на процесс голосования.

ЦИК призвал все СМИ не тиражировать ложную и непроверенную информацию, подчеркнув, что открыт к комментариям и разъяснениям.