Пенсионеры оценили реформы, проведенные ДПМ

Пожилые люди оценили реформы, проведенные Демократической партией для них за последнее время.

Для них ДПМ - это солидная организация, которая думает о них и о Молдове.

Об этом говорится в предвыборном ролике, размещенном на странице Facebook.