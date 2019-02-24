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ДПМ организовали концерт в преддверии праздника Драгобете в Ниспоренах
// фото: скриншот из видео
16:21, 24 Feb 2019
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Грандиозный концерт в преддверии праздника Драгобете организовали накануне в Ниспоренах

Перед зрителями выступили Нелли Чобану, Георге Цопа, Джетта Бурлаку, а также Игорь Кучук под аккомпанемент оркестра братьев Адваховых. На концерте, организованном Демократической партией, был и символ любви - роза.

Открыли концерт аргентинским страстным танцем - танго.

Затем на сцену поднялись отечественные исполнители.

Собравшиеся не удержались и пустились танцевать хору.

Горожанам праздник пришелся по душе.

"Отмечаем красивый праздник, Драгобете, радуемся приятной атмосфере. Здесь столько красивых людей".

- Вы танцевали с женой?
- Да.
- Отмечаете День любви?
- Конечно!
"Надо и развлекаться, не только работать. Забыли на время о проблемах".

"Очень хорошо. Приятная атмосфера, свежий воздух".

"Мне очень нравится как танцуют, и атмосфера замечательная,на душе сразу становится тепло".

Местных жителей поздравил с праздником и мэр Ниспорен Григорий Робу. Он призвал людей не забывать о традициях, и передавать их будущим поколениям.

"Мы хотим, чтобы весна любви, весна хороших дел продолжилась здесь, в Ниспоренах, и объединила нас вокруг красивых дел", - сказал мэр Ниспорен Григорий Робу.

А председатель территориальной организации ДПМ в Ниспоренах Василий Бытка призвал граждан проголосовать за лучшее будущее.

"Давайте все пойдем голосовать, давайте добъемся успеха, которого мы все заслуживаем. Сделаем все, что в наших силах, чтобы Ниспоренский район стал одним из лучших в Молдове", - сказал председатель территориальной организации ДПМ Василий Бытка.

Закончился концерт в полночь.




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