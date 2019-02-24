Грандиозный концерт в преддверии праздника Драгобете организовали накануне в Ниспоренах
Перед зрителями выступили Нелли Чобану, Георге Цопа, Джетта Бурлаку, а также Игорь Кучук под аккомпанемент оркестра братьев Адваховых. На концерте, организованном Демократической партией, был и символ любви - роза.
Открыли концерт аргентинским страстным танцем - танго.
Затем на сцену поднялись отечественные исполнители.
Собравшиеся не удержались и пустились танцевать хору.
Горожанам праздник пришелся по душе.
"Отмечаем красивый праздник, Драгобете, радуемся приятной атмосфере. Здесь столько красивых людей".
- Вы танцевали с женой?
- Да.
- Отмечаете День любви?
- Конечно!
"Надо и развлекаться, не только работать. Забыли на время о проблемах".
"Очень хорошо. Приятная атмосфера, свежий воздух".
"Мне очень нравится как танцуют, и атмосфера замечательная,на душе сразу становится тепло".
Местных жителей поздравил с праздником и мэр Ниспорен Григорий Робу. Он призвал людей не забывать о традициях, и передавать их будущим поколениям.
"Мы хотим, чтобы весна любви, весна хороших дел продолжилась здесь, в Ниспоренах, и объединила нас вокруг красивых дел", - сказал мэр Ниспорен Григорий Робу.
А председатель территориальной организации ДПМ в Ниспоренах Василий Бытка призвал граждан проголосовать за лучшее будущее.
"Давайте все пойдем голосовать, давайте добъемся успеха, которого мы все заслуживаем. Сделаем все, что в наших силах, чтобы Ниспоренский район стал одним из лучших в Молдове", - сказал председатель территориальной организации ДПМ Василий Бытка.
Закончился концерт в полночь.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md