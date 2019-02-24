На столичной улице Михаил Когэлничану произошло ДТП

Сегодня в столице по улице Михаила Когэлничану произошла авария.

Из изображений, размещенных в социальной сети, видно, что один из автомобилей, пострадавших в результате аварии, был серьезно поврежден.

Но пользователи соц сетей пошутили над водителем, попавшим в аварию. Они отметили, что джентльмен спешит проголосовать.

К счастью, никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия должны быть установлены правоохранительными органами в ближайшее время.