В Бангладеш сообщили о попытке угона самолета

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка-Дубаи, предположительно, был "угнан" неизвестными во время пересадки в аэропорту города Читтагонг, сообщает в воскресенье интернет-издание bdnews24 со ссылкой на полицию.

Согласно этим данным, самолет совершил посадку примерно в 17.15 по местному времени (13.15 по молдове). Вскоре после этого все пассажиры покинули воздушное судно, информирует издание, передает РИА Новости.

"Самолет был угнан. Я не могу сообщить каких-либо дополнительных деталей в данный момент", - сообщил журналистам представитель авиакомпании в Читтагонге.