БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.

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