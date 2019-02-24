Министр внутренних дел Александру Жиздан призывает всех граждан голосовать. Он также сказал, что в Джямэна активно голосуют, потому что эти люди заботятся о своем будущем.
"Г-жа Аксения Сырбу была моей первой учительницей, ей 83 года, и сегодня я встретил ее на избирательном участке в Джямэна с такой же улыбкой на лице, как в детстве.
Она сказал мне, что выбор, который она сделала сегодня, пойдет на благо нашего села.
В Джямэна мы активно голосуем по утрам, потому что людям не все равно, и нас это радует.
Идите голосовать, потому что сегодняшний выбор - это наше будущее!", - написал в социальной сети министр внутренних дел Александру Жиздан.
Напоминаем, что избирательные участки будут открыты до 21:00 по местному времени, где расположен избирательный участок, и избиратели получат четыре бюллетеня: два для выборов депутатов и два для референдума.
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