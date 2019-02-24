Кандидат от партии "Шор" Татьяна Платон подала заявление в ЦИК о подкупе избирателей во Франкфурте

Кандидат от партии "Шор" по избирательному округу №50 (Западная Европа) Татьяна Платон подала заявление в ЦИК, о том, что на избирательном участке во Франкфурте, Германия, избирателям предлагают деньги, чтобы они проголосовали за Майю Санду.

По словам Татьяны Платон, избиратели должны были за финансовое вознаграждение проголосовать за Майю Санду на выборах и фотографировать свои избирательные бюллетени, чтобы показать "доказательства".

Заявление было подано в Центральную избирательную комиссю и опубликовано на Facebook.