Бизнес на кухне: две жительницы Кишинева выпекают вкусные, и одновременно безвредные для фигуры десерты

Бизнес со вкусом ванили. Две жительницы Кишинева выпекают вкусные, и одновременно безвредные для фигуры десерты. Ирина Казаку и Диана Чакир начинали бизнес на собственной кухне. Сегодня у компаньонок есть кондитерская. Также они проводят мастер-классы со знаменитыми шеф-поварами.

"Мы работаем вдвоем. И всю работуделаем сами - мы и посуду моем, и полы, готовим, организовываем мастер-классы, все это делаем только мы. Поэтому раз на раз не приходится, иногда бывает что мы должны сделать 20 тортов за 20 дней и все", рассказала кондитер Ирина Казаку, передает canal3.

Продукты, из которых мастерицы выпекают десерты - экологически чистые и безвредные для здоровья. Рецепты девушки привозят из-за границы.

"Мы стараемся минимизировать количество сахара, стараемся делать десерты менее жирными. Мы за более традиционные вкусы, но в современной подаче. Для нас очень важно, чтобы когда человек кушал этот десерт - он получал от этого огромное удовольствие", сказала кондитер Ирина Казаку.

В кондитерской раз в месяц дают мастер-классы для любителей и профессионалов. Знатоки в приготовлении вкуснейшего и полезного лакомства приезжают из разных стран. В этот раз по приглашению молдавских коллег в Кишинев прилетел испанский шеф-повар Ханс Овандо.

"Качество курсов и уровень шефов даже не обсуждается. Например шеф, который сейчас проводит курс - чемпион мира, лучший шоколатье Испании. В марте у нас будет лучший шоколатье Франции. Это действительно мировые звезды", отметила организатор мастер-классов Диана Чакир.

По словам Ханса Овандо, десерт - это самое главное в любом приеме пищи. Именно поэтому он лично много лет обучает поваров со всего мира искусству готовить сладкое по самым необычным рецептам.

В планах бизнес-леди расширять производство и прививать жителям нашей страны вкус к оригинальным и безвредным десертам.